POL-DADI: Roßdorf: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots)

Am Donnerstag (29.09) zwischen 08:30 und 18:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, in der Beunegasse auf Höhe der Hausnummer 28 geparkten, grauen Skoda Fabia. Das Auto wurde an der hinteren Stoßstange, sowie an der linken hinteren Fahrerseite, beschädigt. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten. Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 6330-0 zu wenden. Berichterstatter: Gremm, PK-A

