Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Schüler trainieren mit Polzisten: Berührungsängste abbauen - Toleranz stärken - Begegnungsprojekt an Grundschulen zusammen mit Leistungssportlern der Polizei startet -

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer, Emden, Lingen, Nordhorn, Aurich (ots)

In der Woche vom 20.-24. März veranstaltet die Polizeidirektion Osnabrück in allen Polizeiinspektionen - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln - nach einem erfolgreichen Testlauf im Jahr 2022 erneut eine interne Projektwoche unter dem Motto "Wir schaffen Begegnung! Die Demokratiewoche." Auch Schulen aus der Region nehmen daran teil, so auch die Lambertischule in Aurich, die Hoheellernschule in Leer, die Ansgarischule in Haren aber auch die Grundschule Neustadt in Quakenbrück. Unter der Leitung von Judo-Vizeweltmeister und Polizist Sebastian Häfker, haben die Schülerinnen und Schüler aus den vier Grundschulen die Möglichkeit, Berührungsängste untereinander abzubauen und durch Sport und Spiel Werte wie Toleranz, Respekt und Fairness in den Fokus zu rücken und auszubauen. "Sport verbindet, Sport ist ein Eisbrecher, um das Gemeinschaftliche zu fördern, so Häfker. Die Schüler sollen so auf eine sportliche Weise lernen, warum Hilfsbereitschaft, Gleichberechtigung und ein friedvolles Miteinander in der heutigen Zeit wichtig sind. Auch ein respektvoller und vertrauensvoller Kontakt zur Polizei soll durch den Sport entstehen. Leistungssportler Häfker wird durch sechs erfolgreiche Leistungssportler der Polizei aus dem Emsland, Aurich und Leer unterstützt. Darunter finden sich Sina Selter-Edelmann (Weltmeisterin Karate), Nina Rolfes (Fußballbundesligaspielerin), Maiko Remmers (Deutscher Sprintmeister im Rudern), Rebecca Velarde-Winter (Erster Platz Oberliga Niedersachsen West im Fußball) sowie Marie Gosewinkel (Polizeieuropameisterin im Fußball) und Lisa Niedfeld (Polizeivizemeisterin im Handball). Während der internen Demokratiewoche wird rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeidirektion eine Woche lang ein vielfältiges Programm mit interessanten Inhalten auf freiwilliger Basis angeboten: Begegnungs- und Dialogangebote, verschiedenste Vorträge, Synagogen-, Moschee- und Gedenkstättenführungen, themenbezogene Stadtführungen, Filmvorführungen, der Besuch einer themenbezogenen Kunstausstellung sowie verschiedene Workshops. Aber auch Sport steht auf der Agenda. Ziel der Projektwoche: Die Sensibilität für demokratiegefährdende Erscheinungen weiter zu schärfen und die Arbeit in der Direktion noch stärker an der Gesellschaft und deren Bedürfnissen auszurichten.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell