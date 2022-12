Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kürnbach - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Dienstag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Kürnbach und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Diebe zwischen 15:00 Uhr und 19:20 Uhr über ein aufgehebeltes Küchenfenster im Terrassenbereich in das Innere eines Hauses in der Wehrstraße. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen zwei Geldbeutel mit Bargeld sowie diverse Ausweispapiere und Bankkarten an sich. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Nummer 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

