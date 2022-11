POL-PDWIL: Leerer Heizöltank in einem Waldstück bei Winterspelt entsorgt

Speicher (ots) - Am 02.11.2022, gegen 00:00 Uhr, kam es in der Altstraße in Speicher zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein an der Straße geparkter Pkw durch eine Kollision mit einem bis dato unbekannten Fahrzeug stark beschädigt. Zum unbekannten Unfallverursacher liegen keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

