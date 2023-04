Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 23.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfallflucht am Olgahafen beim Dümmer See am Samstag, 22.04.23, vormittags

Eine 30-jährige aus Damme parkte ihren Pkw, einen grauen Mazda 3, auf dem linken Kundenparkplatz in der zweiten Reihe vor dem Restaurant "Hoffmann" am Olgahafen. In der Zeit von 09:00 bis 11:15 Uhr, fuhr dann ein Pkw mit hellem Stoßfänger an die hintere linke Seite ihres Pkw und hinterließ ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000.-EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Damme, Tel.: 05491 999360, in Verbindung zu setzen.

Damme - Sachbeschädigung an PKW

Am 21.04.23 gegen 22:00 Uhr zerkratzte ein 40-jähriger Mann aus Damme einen PKW. Der PKW war auf einem Privatgrundstück in Damme West abgestellt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Täter ist dem Geschädigten bekannt.

Lohne - Urkundenfälschung / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22.04.2023, gegen 17:30 Uhr, konnte ein 45-jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der Bramlagestraße kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der vorgezeigte Führerschein stellte eine Totalfälschung dar. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer sowie die Halterin, die die Fahrt zuließ, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Führen eines Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, den 22.04.2023, gegen 21:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des PK Vechta eine 41-jährige männliche Person, die als Fahrzeugführer mit einem Pkw auf der Windallee in 49377 Vechta unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel (Betäubungsmittel) stehen könnte. Ein daraufhin durchgeführter Urin-Schnelltest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am 23.04.2023 ist es gegen 01:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ostendorfstraße in Dinklage gekommen. Ein 19-jähriger Lohner befuhr die Schweger Straße in Richtung Dinklage. Im Einmündungsbereich zur Ostendorfstraße hat er die Vorfahrt eines Taxifahrers nicht beachtet, der diese in Richtung Holdorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Hierbei wurde der Taxifahrer, wie auch ein Fahrgast leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 EUR.

Neuenkirchen-Vörden- Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 23.04.2023, gegen 02:21 Uhr wurde auf der Straße Bieste-Hastruper-Damm in Neuenkirchen-Vörden der männliche 36.-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw durch Polizeibeamte kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Bei einer anschließenden Atemalkoholprobe wurde ein Wert von 0,86 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 22.04.23, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 14-jähriger aus Visbek mit einem Kraftrad den Döller Damm, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Kraftrad war weiterhin nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Visbek, Straßenverkehrsgefährdung

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Lohe in Richtung Wildeshauser Straße. In einem Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der junge Mann alkoholisiert war. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell