POL-PDWIL: Diebstahl eines Weidetors

Gillenfeld (ots) - Beim Unkrautvernichten mittels eines Brenners verursachte ein 59-jähriger Mann aus der VG Daun am 03.03.2023 gegen 15:45 Uhr einen kleinen Baumbrand im Bereich seines Grundstücks in Gillenfeld. Durch die eingreifenden Feuerwehrkräfte konnte der kleine Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Außer einem verbrannten Baum kam es zu keinerlei weiterem Schaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 ...

