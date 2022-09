Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Heckenbrand durch Feuerwerkskörper

Gronau (ots)

Tatzeit: 23.09.2022, 23:10 Uhr;

Tatort: Gronau, Wagnerstraße

Eine Feuerwerksrakete hat am Freitag in Gronau eine Hecke in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte gegen 23.10 Uhr beobachtet, wie der Feuerwerkskörper in die Anpflanzung an der Wagnerstraße flog. Polizeibeamte verhinderten bis zum Eintreffen der Feuerwehr, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell