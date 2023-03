POL-PDWIL: Brand im Bereich der Grundschule in Gerolstein

Daun (ots) - Am Freitag, den 03.03.2023 im Zeitraum von 15:55 - 16:40 Uhr hatte der Geschädigte seinen VW Golf ordnungsgemäß im Bereich der Abt-Richard Straße in Daun, Höhe der Postbank in einer Parkbucht abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat den PKW vermutlich beim Ausparken an der Front touchiert. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

