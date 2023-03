Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Olzheim (ots)

Am 04.03.2023 ereignete sich gegen ca. 10:40 Uhr auf der B51 in Fahrtrichtung Köln in Höhe des Rasthofs Schneifel ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei fuhr ein Sattelzug mit spanischer Zulassung einem vorausfahrenden PKW mit ukrainischer Zulassung auf. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Insassen des PKW's wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Auslaufende Betriebsmittel mussten durch die Feuerwehr abgestreut werden. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Olzheim und Reuth sowie der Rettungsdienst und die Polizeiinspektion Prüm.

