POL-NMS: 221207-3-pdnms Raubdelikt in Wohnung zum Nachteil einer älteren Dame in Eckernförde, Zeugen gesucht

Eckernförde (ots)

Am 07.12.2022, gegen 13.20 Uhr, kam es in Eckernförde in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Jungfernstieg, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Parkdeck, zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 90-jährigen Geschädigten.

Kurz vor der Tat kehrte die Geschädigte mit ihrem elektrisch betriebenen Rollstuhl nach Hause zurück, danach betrat sie das Wohngebäude über einen barrierefreien Hintereingang. Als sie den im Haus befindlichen Fahrstuhl aufsuchte, zwängten sich zwei ihr unbekannte weibliche Personen, die sie zuvor nicht bemerkt hatte, mit in den Aufzug.

Auf der Fahrt ins 1. Obergeschoß nahm eine der Frauen Kontakt zur Geschädigten auf, indem sie ihr mit Gesten zu verstehen gab, dass sie gern ein Glas Wasser hätte. Nach dem Erreichen ihrer Wohnung ließ die hilfsbereite Geschädigte diese Frau in ihre Wohnung und reichte ihr in der Küche das gewünschte Glas Wasser. Der anschließenden Aufforderung die Wohnung wieder zu verlassen wurde nicht nachgekommen, stattdessen versperrte die weibliche Täterin mit ihrem Körper den Weg von der Küche in den Wohnungsflur, zusätzlich wurde die Geschädigte mit einfacher körperlicher Gewalt am Verlassen der Küche gehindert.

Nachdem die Täterin die Wohnung selbständig verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass aus dem Wohnzimmer ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte, den sie in einer dort deponierte Brieftasche aufbewahrt hatte.

Demnach dürfte die zweite weilbliche Person das Ablenken der Geschädigten durch die erste Täterin zum Betreten der Wohnung und Diebstahl genutzt haben. Bei den beiden arbeitsteilig agierenden Täterinnen soll es sich nach Angaben der Geschädigten um Frauen in einem geschätzten Alter von ca. 40 bis 50 Jahren und einer Größe von 165 bis 170 cm gehandelt haben. Beide wurden als vermutlich osteuropäisch mit eher dunklem Teint, runden Gesichtern und eher füllig beschrieben. Bekleidet waren sie mit dunklen Mützen und dunklen Jacken.

Die Kriminalpolizei Eckernförde hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat möglicherweise vor oder nach der Tat im Bereich des Tatortes verdächtige Personen gesehen ?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Eckernförde unter Tel.: 04351/ 89212-650 oder an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

