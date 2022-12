Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221207-2-pdnms Fahrradkontrolle an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 07.12.2022 wurden in der Zeit von 07:30 bis 08:00 Uhr in Absprache mit der Schulleitung der Klaus-Groth-Schule Neumünster der Rad- und E-Rollerverkehr in der Holsten- und Parkstraße kontrolliert.

Jeweils drei Beamte der Stationen Mitte und West kontrollierten hierbei 36 Fahrräder und 2 E-Roller. Neun Räder waren nicht verkehrssicher. Es fehlten die Beleuchtungseinrichtungen, notwendige Reflektoren/Reflektorstreifen und oftmals jegliche Bremswirkung der Vorderrad- und Hinterradbremsen.

Es gab am heutigen Morgen aber keine kostenpflichtigen Verwarnungen, lediglich Kontrollberichte wurden an die bemängelten Fahrradbesitzer ausgehändigt, diese müssen dann in einem ordnungsgemäßen Zustand wieder vorgeführt werden.

Die kontrollierten Schüler nahmen die Kontrollen positiv auf und wirkten kooperativ mit.

