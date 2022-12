POL-NMS: 221206-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der B 77 Höhe Jevenstedt

Eckernförde (ots) - Am 30.11.2022 kam es gegen 07.35 Uhr in der der Straße Mühlenberg in Eckernförde zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 55 jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 43 jährige PKW VW Golf Fahrerin befuhr in Eckernförde den Mühlenberg in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte, nach rechts in den Pferdemarkt abzubiegen. Eine 55 ...

mehr