POL-NMS: 221205-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 30.11.2022 kam es gegen 07.35 Uhr in der der Straße Mühlenberg in Eckernförde zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine 55 jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 43 jährige PKW VW Golf Fahrerin befuhr in Eckernförde den Mühlenberg in Richtung Stadtmitte und beabsichtigte, nach rechts in den Pferdemarkt abzubiegen.

Eine 55 jährige E- Bike Fahrerin befuhr den Radweg in gleicher Richtung, wollte aber geradeaus weiterfahren.

In Höhe der Kreuzung Pferdemarkt hatten beide Grünlicht an der Lichtzeichenanlage. Die PKW Fahrerin bog ab und übersah hierbei die Fahrradfahrerin. Die E Bike Fahrerin musste so stark abbremsen, dass sie stürzte. Zu einem Zusammenstoß kam es zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern nicht.

Die PKW Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Diese konnte mittlerweile ermittelt werden.

Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht am Knie. Ein Mann, der zufällig vor Ort war, half der Frau wieder auf die Beine. Dieser Mann, wie auch weitere Zeugen, werden jetzt von der Polizei Eckernförde als Zeugen gesucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 zu melden.

