POL-NMS: 221207-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Altenholz gesucht

Altenholz ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 05.12.2022 kam es gegen 17.30 Uhr im Kubitzberger Weg in Altenholz zu einer Verkehrsunfallflucht, ein 15 jähriger Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Der Rollerfahrer befuhr die schmale Gemeindestraße aus Richtung Altenholz kommend, ihm kam ein PKW mit Fernlicht entgegen. Der PKW blendete den Rollerfahrer so stark, dass dieser beim Vorbeifahren das Gleichgewicht auf seinem Roller verlor und in den neben der Fahrbahn befindlichen Graben fuhr. Hierbei verletzte sich der 15 jährige junge Mann leicht an der Hand.

Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Die Polizeistation Altenholz sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls, der Fahrer des PKW wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Altenholz unter der Rufnummer 0431-22000100 zu melden.

