POL-PDWIL: Daun-Verkehrsunfall mit Flucht

Burgen (ots) - Am 03.03.2023, gegen 17:15 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues die Meldung über einen abgestürzten Gleitschirmflieger unmittelbar unterhalb des Starthangs in Burgen ein. Vor Ort konnte der männliche Gleitschirmpilot in ca. 15 Meter Höhe in einer Baumkrone festgestellt werden. Der Pilot stand beim Eintreffen der Rettungskräfte auf einem dünnen Ast und konnte den Baum nicht aus eigener ...

