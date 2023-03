Daun (ots) - Am 02.03.2023 wurde durch einen bisher unbekannten Täter illegal Abfall in Form von Sperrmüll (mehrere Schrankteile) illegal im Bereich der Gerolsteiner Straße zwischen Daun-Pützborn und Daun-Gemünden entsorgt. Jegliche Hinweise zur Tat, möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen ...

mehr