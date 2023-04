Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 23. April 2023, gegen 20.11 Uhr befuhr ein 50-jähriger Barßeler mit seinem PKW die Ammerländer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 3,56 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, 23.April 2023, gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 80-Jähriger Barßeler mit seinem Pkw die Schleusenstraße in Richtung Kamperfehn. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Notfalls kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Kanal. Durch das beherzte Eingreifen eines 31-Jährigen Mannes aus Garrel, der mit seinem Fahrzeug an der Unfallstelle vorbeigefahren und das verunfallte Fahrzeug im Graben wahrgenommen hatte, konnte der 80-jährige aus seinem Fahrzeug gerettet werden. Der 80-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000,00 Euro.

