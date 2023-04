Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruch in Kellerraum

Im Zeitraum von Donnerstag, 20. April 2023, 18.00 Uhr bis Freitag, 21. April 2023, 18.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in den Kellerraum eines Wohnhauses an der Driverstraße zu gelangen. Dies misslang jedoch und der Kellerraum konnte nicht betreten werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Von Samstag, 22. April 2023, 23.00 Uhr bis Sonntag, 23. April 2023, 07.00 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Rieden und entwendeten unter anderem Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Tuning

Am Freitag, 21. April 2023, 07.43 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Visbek mit einem Quad die Vechtaer Straße in Bakum, obwohl das vordere amtl. Kennzeichenschild nicht angebracht war. Gegen den 28-Jährigen Mann wird ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag 23. April 2023, 03.49 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum in Erlte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 23. April 2023, 14.15 Uhr befuhr ein 34-jähriger aus Steinfeld mit einem Pkw mit Anhänger die Dinklager Straße in Lohne, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war das zulässige Gesamtgewicht des Hängers überschritten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag 23. April 2023, 21.36 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm. Dem 14-Jährigen, der natürlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein konnte, wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Halterin des Fahrzeugs, eine 32-jährige Frau aus Vechta, befand sich auf dem Beifahrersitz und ließ die Fahrt zu. Gegen sie wurde ein ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Sonntag 23. April 2023, 00.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die St.-Florian-Straße. Am Fahrzeug waren die Fahrtrichtungsanzeiger auf "US-Standlicht" codiert worden. Diese bauartliche Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, 22. April 2023, 22.18 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Lohne mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Vechta in Richtung Zitadelle. An der Kreuzung An der Gräfte kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden 45-jährigen Pkw-Fahrer aus Dinklage. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden. Bei dem Unfall wurde zudem eine Bahnschranke beschädigt. Der Gesamtschäden wird auf ca. 14000,00 EUR geschätzt.

Visbek - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 23. April 2023, 20.14 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Landesstraße 880 in Visbek. Im dortigen Kreisverkehr, Höhe Goldenstedter Straße, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer sowie ein 20-jähriger Beifahrer aus Vechta wurden hierbei leicht verletzt.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 23. April 2023, um 22.42 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Damme mit seinem Pkw die Neuenwalder Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 22-jähriger Diepholzer befuhr am Sonntag, 23. April 2023, um 22.02 Uhr mit seinem Pkw die Portlandstraße. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Am Sonntag, 23. April 2023, um 11.00 Uhr befuhr ein 73-Jähriger aus Holdorf mit seinem Pedelec den Dominikanerweg und beabsichtigte in die Straße Am Schützenplatz nach links einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden vorfahrtsberechtigten 48-Jährigen aus Holdorf, der die Schützenstraße in Richtung Große Straße ebenfalls mit einem Pedelec befuhr. Beide Fahrradfahrer stürzten, der 48-jährige Holdorfer wurde leicht am Kopf verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen Dammer Krankenhaus transportiert.

Visbek - Verkehrsunfall/Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 23. April 2023, gegen 03.20 Uhr meldete eine Zeugin, dass es im Kurvenbereich in der Straße Lohe zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Ein Pkw sei dort mit einem Baum kollidiert. Vor Ort konnten die Beamten diverse Personen antreffen, ein 18-jähriger Heranwachsender aus dem Landkreis Vechta gab sich als Pkw-Führer zu erkennen. Die Beamten konnten zudem deutlich Atemalkoholgeruch wahrnehmen, aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 18-jährigen Pkw-Führers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

