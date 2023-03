POL-HR: Schlepper ausgebrannt - Technischer Defekt als Brandursache

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.03.2023: Melsungen Einbruch in Wohnhaus TZ: Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr bis Montag, 20.03.2023, 16:00 Uhr Im genannten Tatzeitraum brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Melsungen ein. Die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss eine Terrassentür auf und verschafften sich somit Zutritt zum Haus. Im Innenbereich wurden durch die unbekannten Täter sämtliche Behältnisse nach ...

