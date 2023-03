Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 21.03.2023:

Melsungen

Einbruch in Wohnhaus

TZ: Sonntag, 19.03.2023, 10:00 Uhr bis Montag, 20.03.2023, 16:00 Uhr

Im genannten Tatzeitraum brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Melsungen ein. Die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss eine Terrassentür auf und verschafften sich somit Zutritt zum Haus. Im Innenbereich wurden durch die unbekannten Täter sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Ob überhaupt etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Sachschadenshöhe wird auf 200,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

