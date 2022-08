Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Medieneinladung zum Tag des Zolls in Dresden

Dresden (ots)

Am 4. September 2022 öffnet sich der Zoll einem breiten Publikum und feiert den vierten bundesweiten Tag des Zolls für Groß und Klein, Jung und Alt. An diesem Tag wird sich der Zoll mit seinem gesamten Tätigkeitsspektrum der Öffentlichkeit präsentieren. Termin: 4. September 2022 Ort: Außengelände an der JOYNEXT Arena im Sportpark Ostra Dresden Magdeburger Str. 10, 01067 Dresden Zeit: 10:00 - 18:00 Uhr Während der Veranstaltungen besteht die Möglichkeit zu Bild- und Tonaufnahmen sowie zu Einzelinterviews. Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter gebeten, ihre Teilnahme bis zum 01. September 2022 bei der Generalzolldirektion anzumelden (siehe Kontakt). Neben einer Berichterstattung über den Tag des Zolls würden wir uns zudem über eine Aufnahme in Ihre Ausflugs- und Veranstaltungstipps freuen. Weitere Informationen zum Tag des Zolls können dem beigefügten Flyer sowie https://www.zoll.de/tag-des-zolls entnommen werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell