Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220804 - 0867 Frankfurt-Innenstadt: Raub nach Umarmung

Frankfurt (ots)

(lo) Am Donnerstag (03.08.2022) gegen 01:10 Uhr wurden zwei Männer (50 und 27 Jahre) auf der Battonstraße mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt.

Die beiden Geschädigten liefen nichtsahnend in Richtung Innenstadt, als plötzlich zwei bislang unbekannter Männer an die beiden herantraten. Der 27-jährige Geschädigte wurde von einem der Tatverdächtigen von hinten umarmt. Hierbei versuchte man, ihm die Geldbörse zu stehlen. Dies bemerkte er, wodurch ein Kampf um das Portemonnaie ausbrach. In dieser Zeit sprühte der zweite Täter dem 50-jährigen und dann dem 27-jährigen Mann Pfefferspray ins Gesicht. Die Gunst der Stunde nutzten die Räuber und flüchteten mit dem Inhalt des Geldbeutels (Bargeld in Höhe von 400 Euro) in unbekannte Richtung.

Neben dem Verlust des Bargeldes erlitten beide diverse Verletzungen. Des Weiteren ging in der Kampfhandlung die Brille des 27-jährigen Geschädigten im Wert von 860 Euro zu Bruch. Eine Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Die Beschuldigten können wie folgt beschrieben werden:

Der umarmende Mann ist 190 cm groß, schwarze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Kappe und einem weißen T-Shirt. Der Pfefferspray sprühende Mann ist 170 cm groß, kurze, schwarze, gelockte Haare und war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 10100 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell