Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Einbruchsdiebstahl in Garage

In der Zeit von Sonntag, 09. April 2023, 22.00 Uhr bis Montag, 10. April 2023, 09.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in der Vechtaer Straße gewaltsam Zugang zur Garage eines Wohnhauses. Aus der angrenzenden Werkstatt entwendeten sie diverses Arbeitsmaterial. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta - mehrere Diebstähle aus Carport

Von Sonntag, 23. April 2023, 21.45 Uhr bis Montag, 24. April 2023, 05.45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Straße Bei Suings Hof. Hier entwendeten sie aus dem Carport ein verschlossenes Pedelec des Herstellers E-Mike Manufaktur, Tour Pro Wave. Ebenfalls in der Straße Bei Suings Hof, um 02.45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein weiteres Grundstück. Hier entwendeten sie aus dem Carport eine hochwertige Motorsäge. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Bakum - Diebstähle von Dieselkraftstoff

Von Sonntag, 23. April 2023, 15.30 Uhr bis Montag, 24. April 2023, 04.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Tank eines auf dem Gelände des dort ansässigen Autohofes abgestellten LKW in der Harmer Straße. Hier entwendeten sie ca. 500 Liter Dieselkraftstoff. Bereits am Vortag ist es an gleicher Örtlichkeit zu einem Dieseldiebstahl gekommen. Hier wurden rund 1.000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-95971-0) entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 23. April 2023, 12.10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Bakum mit seinem Pkw die Harmer Straße in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Neuenkirchen - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Im Zeitraum von Samstag, 22. April 2023, 07:40 Uhr, bis Montag, 24. April 2023, 06:40 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 300 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493/91356-0 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, 24. April 2023, in der Zeit von 19:40 Uhr - 20:05 Uhr wurde der Pkw eines 37-jährigen Mannes aus Damme beschädigt. Dieser hatte seinen Pkw, einen Porsche Cayenne, in der Große Straße abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/99936-0 entgegen.

Lohne - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 24. April 2023, kontrollierten Beamte der Polizei Lohne einen 45-jährigen Mann aus Steinfeld, der mit seinem Pkw die Steinfelder Straße befuhr. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der 45-jährige Steinfelder war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. April 2023, im Zeitraum von 07:15 - 13:00 Uhr wurde der Pkw eines 50-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden beschädigt. Der Pkw, ein SEAT Leon, wurde zur genannten Zeit an der Brunnenstraße abgeparkt. Als der Geschädigte zu seinem Pkw zurückgekehrt war, konnte er einen Schaden an der Heckstoßstange links feststellen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/99936-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell