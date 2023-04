Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe/Altenoythe - Tatverdächtiger Ladendieb stößt Mitarbeiterin um

Am Montag, 24. April 2023, um 12:50 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt an der Altenoyther Straße zu einem Vorfall zwischen einem 18-jährigen Heranwachsenden aus Friesoythe und einer 55-jährigen Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes. Der 18-Jährige Friesoyther versuchte mit Diebesgut den Markt zu verlassen, dies konnte eine Mitarbeiterin beobachten und versuchte ihn an der Flucht zu hindern, dabei stieß er sie mit dem Ellenbogen zur Seite.vEr konnte anschließend durch Zeugen identifiziert werden.

Saterland/Sedelsberg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Sonntag, 23. April 2023, ca. 18:00 Uhr bis Montag, 24. April 2023, 05:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Pkw einer 53-jährigen Frau aus Sedelsberg, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Saterland/Sedelsberg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 24. April 2023, gegen 05:45 Uhr befuhr ein 58-jährige Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die Neuscharreler Straße in Sedelsberg. Im Kreuzungsbereich der dortigen B 401 kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 51-jährigen Frau aus Wildeshausen, welche die B 401 in Richtung Papenburg befuhr. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 15.000,00 Euro geschätzt. Der 58-Jährige Friesoyther wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 47-jähriger Mann aus dem Saterland befuhr am Montag, 24. April 2023, gegen 21:35 Uhr mit seinem Pkw die Sater Landstraße. An der Einmündung Ostermoorstraße beabsichtigte eine 38-jährige Frau aus Aurich nach rechts abzubiegen. Der 47-jährige Saterländer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 38-jährigen Auricherin auf. Diese wurde hierbei leicht verletzt.

