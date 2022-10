Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Mehrere Pkw gerieten in Brand - Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Kempen (ots)

Am 30.10.2022 und am 31.10.2022 hat es mehrere Pkw-Brände in Kempen gegeben. Zum einen geriet auf dem Helmeskamp in Kempen-Tönisberg am 30.10.2022 gegen 03.50 Uhr ein Pkw auf einem Parkstreifen in Brand. Der Pkw wurde durch den Brand erheblich geschädigt. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Zum anderen gerieten am 31.10.2022, gegen 01.00 Uhr nachts, auf der Stresemannstraße in Kempen zwei, auf einem öffentlichen geparkten Parkplatz, Pkw in Vollbrand. Durch die brennenden Pkw wurden weitere vier, anliegende Pkw beschädigt. Nach aktuellem Stand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise. Falls Sie Hinweise zu den Sachverhalten geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1037)

