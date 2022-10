Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Viersen-Dülken (ots)

Am 30.10.2022 hat es zwischen 14.30 Uhr und 19.00 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Jupp-Rübsam-Straße in Dülken gegeben. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über die Gartenseite des Hauses unerlaubterweise Zugang zu diesem. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob die Täter etwas entwendeten. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1035)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell