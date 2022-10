Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich (ots)

Am Freitag gegen 18.30 Uhr befuhr eine 72jährige PKW-Führerin aus Willich in Willich die St.-Töniser-Straße in Richtung Parkstraße und wollte den dortigen Kreisverkehr an der Korschenbroicher Straße verlassen. Dabei übersah sie eine 26jährige Radfahrerin aus Münster, die- ebenfalls von der St.-Töniser-Straße kommend- den Kreisverkehr auf dem Radweg befuhr und die Korschenboicher Straße überqueren wollte, um dann in die Bahnstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 26jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt. /UR (1034)

