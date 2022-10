Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Leitplanke durch Feuer beschädigt - Behältnis geriet in Brand

Willich (ots)

Am 31.10.2022 hat ein Behältnis unter einer Leitplanke in Willich auf der Kempener Straße gebrannt. Gegen 03.05 Uhr sahen Einsatzkräfte im Rahmen einer Streifenfahrt in Höhe der Kempener Straße / Alleenradweg eine circa 20 Zentimeter Flamme auf einem dortigen Grünstreifen. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist ein weißes Behältnis in Brand gesteckt- und dort abgelegt wurden. Hierdurch wurden der dortige Grünstreifen und die Leitplanke beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Eine Inbrandsetzung wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 02162/377-0. / AM (1036)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell