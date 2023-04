Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 25. April 2023, gegen 23.50 Uhr befuhr eine 32-jährige Friesoytherin mit ihrem Pkw die Thüler Straße. Bei einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24.April 2023, zwischen 17.25 Uhr und 18.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Straße Am Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Pkw, VW T-Cross und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491/9316-0 entgegen

