Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 25. April 2023, um 18.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Pkw die Straße zum Hansa-Center, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 25. April 2023, 12.05 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Hagener Straße, aus Richtung Wintermarsch kommend. In Höhe der Rombergstraße beabsichtigte der 45-Jährige weiter in Richtung Hagener Straße zu fahren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 19-jährige Frau aus Elsfleth mit ihrem Pkw die Rombergstraße in Richtung Driverstraße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 45-jährigen Mannes gegen einen Pkw einer 52-jährigen Frau aus Vechta geschoben, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellt war. Der 45-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 21.000,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit einem leichtverletzten Pedelecfahrer

Am Montag, 24. April 2023, 15.30 Uhr beabsichtigte ein bislang unbekannter Täter mit seinem Pkw von einem Parkplatz in auf die Driverstraße abzubiegen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer einen 60-jährigen Mann aus Vechta, der mit seinem Pedelec den dortigen Radweg stadtauswärts befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Pedelec-Fahrer eine Vollbremsung ein. Hierdurch stürzte der 60-jährige und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 entgegen.

Vechta - Taschendiebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 25. April 2023, gegen 10:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Diepholzer Straße die Geldbörsen aus der Handtasche der 78-jährigen Geschädigten aus Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/943-0 entgegen.

Lohne - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Derzeit unbekannte Täter warfen am Dienstag, 25. April 2023, gegen 09:50 Uhr einen Stein auf einen Mobilplus-Bus, welcher zu diesem Zeitpunkt in der Falkenbergstraße verkehrsbedingt warten musste. Hierbei zerbricht die Seitenscheibe. Verletzt wurde niemand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/80846-0 entgegen.

Damme - Fahren unter dem Einfluss Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 25. April 2023, gegen 22:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Heinrichstraße, obwohl er unterm dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der im Rahmen der Kontrolle durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Der 34-Jährige wurde zum Zwecke einer Blutentnahme zum Krankenhaus nach Damme transportiert. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 25. April 2023, gegen 19:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Bohmte mit seinem Pkw die Straße Südring. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Bei dem 21-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

