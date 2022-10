Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 36-Jähriger mit offenem Haftbefehl festgenommen - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstagabend (06.10.2022) ist in der Fludersbach in Siegen ein 36-Jähriger festgenommen worden.

Der Mann hatte zuvor gegen 19:45 Uhr die gläserne Eingangstür eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Anschließend flüchtete er. Die alarmierte Polizeistreife traf den Mann im Bereich der Frankfurter Straße an.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 36-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe vorlag. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, kam er ins Polizeigewahrsam.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell