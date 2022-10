POL-SI: Zwei hochwertige Pedelecs entwendet - #polsiwi

Netphen-Hainchen (ots) - Am Freitag (30.09.2022) ist es gegen 17:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße "Stückeplätze" in Netphen-Hainchen gekommen. Eine 77-jährige VW-Fahrerin wollte vom Straßenrand anfahren. Sie übersah einen zeitgleich an ihrem Auto vorbeifahrenden 57-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der ...

mehr