Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Gasaustritt im Freien

Gladbeck (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Gladbeck in den Stadtteil Zweckel alarmiert. Mehrere Anrufer gaben an, dass im Bereich einer Tankstelle Gasgeruch wahrgenommen wurde. Die Feldhauser Straße wurde daraufhin für die Dauer des Einsatzes durch die Polizei komplett gesperrt. Umfangreiche Messungen ergaben jedoch keine Quelle für diese Geruchsbelästigung. Es wurden Spezialfirmen hinzugezogen die alle möglichen Verursacher untersuchten. Der Bereich wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder freigegeben. RK

