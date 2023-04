Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Markhausen - Diebstahl von Baggerschaufeln In der Zeit zwischen Mittwoch, den 19.April 2023, gegen 16.00 Uhr und Montag, den 24.April 2023, um 07.30 Uhr, kam es in der Straße Zum Eleonorenwald zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer dortigen Baustelle zwei Schaufeln eines Minibaggers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, den 25.April 2023, gegen 17.15 Uhr und Mittwoch, den 26.April 2023, um 18.20 Uhr, kam es in der Moorstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen, in der dortigen Parkbucht abgestellten, PKW, SKODA OCTAVIA und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am SKODA entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Mittwoch, den 26.April 2023, gegen 12.31 Uhr, wollte eine 38-jährige Saterländerin mit ihrem PKW von einer Grundstückszufahrt nach links auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine 20-jährige aus Bösel, die mit ihrem PKW die Hauptstraße in Richtung Strücklingen befuhr und kollidierte mit dieser. Die 20-jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Saterland - Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 26. April 2023 um 14:30 Uhr befuhr ein 22jähriger Saterländer mit einem PKW Audi die Straße Fännes Hachte im Saterland. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht versichert, außerdem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges angebracht. Gegen den 22-jährigen wurde daher ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

