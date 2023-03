Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230326 - 0361 Frankfurt-Bockenheim: Raub auf Wettbüro

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Samstag, den 25. März 2023, gegen 22.20 Uhr, ein Wettbüro in der Schloßstraße.

Zunächst bat der Mann darum, die Toilette benutzen zu dürfen, was ihm auch gestattet wurde. Als er danach an den Tresen zurückkam, hatte er sich eine schwarze Mund- und Nasenbedeckung aufgesetzt und bedrohte die 43-jährige Angestellte mit einem Messer. Von der Frau forderte er die Herausgabe des Bargeldes, was diese jedoch verweigerte. Danach verließ er ohne Beute die Räumlichkeiten in Richtung der Rödelheimer Straße.

Das Wettbüro wurde bereits am 4. September 2022 überfallen (siehe hierzu die Pressemitteilung 220905 - 1025 Frankfurt-Bockenheim: Schwere räuberische Erpressung). Ob hierzu eine Verbindung besteht ist ebenfalls Teil der Ermittlungen.

Täterbeschreibung: 20-30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Helle Augen, kurzer, schwarzer Bart. Maskierte sich mit einer schwarzen Mund- Nasenbedeckung. Trug eine schwarze Winterjacke der Marke Wellensteyn, graue Jeans und schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-755 51299)

