Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230324 - 0358 Frankfurt-Sachsenhausen: Roller verfolgt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 24. März 2023, gegen 02.45 Uhr, fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens an der Kreuzung Darmstädter Straße/Mörfelder Landstraße ein mit zwei Personen besetzter Motorroller auf, der dort an der Rotlicht zeigenden Ampel hielt. Da der Sozius keinen Helm trug, entschlossen sich die Beamten, eine Kontrolle durchzuführen.

Auf die Anhaltesignale reagierte der Rollerfahrer jedoch nicht, sondern versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.

Seine Fahrt führte durch den Hainer Weg, entgegen der Einbahnstraßenregelung im Hühnerweg, den Wendelsweg und die Quirinstraße wieder zurück in Richtung Geleitstraße. Während der Fahrt wurde er immer wieder über Lautsprecher aufgefordert, anzuhalten.

An der Ecke Hainer Weg/Hühnerweg hatte sich ein zweiter Funkstreifenwagen mit geöffneter Fahrertür positioniert.

Dort versuchte der Rollerfahrer an der Engstelle zwischen Fahrertür und Gehweg langsam vorbeizukommen, stieß jedoch gegen die Fahrertür. Nun war die Fahrt für den 19-jährigen Fahrer und seinen 18-jährigen Sozius zu Ende.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung der beiden Personen konnten jeweils geringe Mengen Haschisch und Ecstasy aufgefunden werden. Außerdem schlug auch der Alkoholtest bei dem 19-Jährigen an. An dem Roller der Marke Piaggio befand sich ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014, welches nicht für diesen Roller ausgegeben worden war.

Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, ebenso der Roller und das Kennzeichen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

