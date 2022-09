Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer leistet Widerstand gegen Ingewahrsamnahme

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 10.09.2022 kam es gegen 21:30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in einem Kiosk auf der Herzogstraße. Der Betreiber hatte die Polizei verständigt, nachdem ein 28jähriger Gelsenkirchener in dem Ladenlokal zunächst Kunden angepöbelt und ihn schließlich körperlich angegriffen und bedroht hatte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte der Randalierer den Kiosk bereits verlassen. Er konnte in einem nahegelegenen Hausflur angetroffen werden. Hier lag der Tatverdächtige im Treppenhaus, schrie herum, beleidigte und bedrohte die Beamten. Da sich der augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann nicht beruhigen ließ und sich stattdessen zunehmend aggressiv verhielt, sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich vehement, schlug und trat mehrfach nach den Beamten. Er wurde schließlich fixiert und mittels Streifenwagen in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Neben der Strafanzeige wegen Körperverletzung erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

