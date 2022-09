Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter bestiehlt Seniorin/Bilder zeigen den Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag, 29. April 2022, hat ein bislang unbekannter Mann zunächst um 14.29 Uhr in der Filiale eines Geldinstituts auf der Grillostraße in Gelsenkirchen-Schalke und dann zweimal an einem Geldautomaten in Herne-Wanne Geld abgehoben. Dazu nutzte er eine Debitkarte, die eine 83 Jahre alte Frau samt Handtasche am selben Tag um 14.25 Uhr in einem Geschäft auf der Hauptstraße in Gelsenkirchen-Altstadt als gestohlen gemeldet hatte. Die Polizei sucht nun mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen. Diese Bilder wurden durch einen Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung freigegeben. Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240. Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/87115

