Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 10.09.2022 kam es um 23:50 Uhr in der Feldmark zu einem schweren Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 31jähriger Fahrzeugführer nach Zeugenangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Hans-Böckler-Allee in nordwestlicher Richtung. An der Kreuzung zur Fürstinnenstraße bemerkte er zu spät ein auf gleicher Fahrspur befindliches Taxi, welches gerade vor der Ampel anfuhr. Der 31jährige leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Aufprall auf das vorausfahrende Fahrzeug jedoch nicht mehr verhindern. Das Taxi wurde durch die Wucht des Aufpralles in den Kreuzungsbereich geschleudert, stieß seitlich gegen einen Laternenmast und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Im Fahrzeug des Unfallverursachers befanden sich neben der 33jährigen Beifahrerin noch 2 Kinder (19 Monate und 8 Jahre alt). Während der Fahrzeugführer selber nur leicht verletzt wurde, wurden die 3 Insassen mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär verblieben. Der 50jährige Fahrzeugführer des Taxis wurde nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Die drei Fahrgäste wurden schwer verletzt, ein 58jähriger wurde im hinteren Bereich des Taxis eingeklemmt und musste mit Rettungsmitteln der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle drei Personen wurden ebenfalls in lokale Krankenhäuser eingeliefert und verblieben stationär. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden zu Beweiszwecken sichergestellt. Da bei dem 31jährigen Unfallverursacher der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass er den PKW führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde er vor Ort vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließender Aufräumarbeiten wurde der Kreuzungsbereich weiträumig gesperrt.

