POL-CLP: Pressemeldung zum 1. Maifeiertag

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe-Markhausen - Diebstahl von Baggerschaufeln In der Zeit zwischen Mittwoch, den 19.April 2023, gegen 16.00 Uhr und Montag, den 24.April 2023, um 07.30 Uhr, kam es in der Straße Zum Eleonorenwald zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer dortigen Baustelle zwei Schaufeln eines Minibaggers. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Sachdienliche ...

mehr