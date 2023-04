Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Erfolgreicher Zukunftstag an insgesamt vier Standorten in der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 27. April 2023, fand an vier Standorten innerhalb der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta der diesjährige Zukunftstag statt.

Insgesamt nahmen über 70 Kinder und Jugendliche verschiedener Schulen, an dem abwechslungsreichen Programm teil. Ausgerichtet wurde der Tag in den Dienststellen Cloppenburg, Vechta, Friesoythe und Löningen.

Der Tag startete für alle Schüler und Schülerinnen recht früh, bereits um 07:45 Uhr kamen die ersten "Nachwuchspolizisten und -polizistinnen".

Nach einer kurzen Begrüßung konnte ein spannender Einblick in den polizeilichen Alltag gewonnen werden. Den Teilnehmern wurden verschiedenste Bereiche der Polizei vorgestellt: Zunächst wurde mit einem kleinen Vortrag der "Beruf - Polizei" vorgestellt. Anschließend gaben die Kollegen und Kolleginnen des Einsatz- und Streifendienstes Einblicke in die Wachbereiche, die Fahrzeuge und die Führungs- und Einsatzmittel. Auch der Gewahrsamsbereich wurde gezeigt. Die Kinder und Jugendlichen durften selbst einmal ein Handlasermessgerät in die Hand nehmen und konnten so Einblicke in die Verkehrsüberwachung gewinnen. Auch die Diensthundeführer kamen in diesem Jahr wieder mit ihren Diensthunden zu den einzelnen Standorten und gaben einige Einblicke in ihre tägliche Arbeit.

Fehlen durfte natürlich auch nicht der Einblick in die Spurensuche und -sicherung. Hier dürften die Schüler und Schülerinnen sich ausprobieren und selbst einmal Spuren sichern.

Nach einem spannenden Vormittag verließen die Kinder und Jugendlichen die Dienststellen mit vielen interessanten Eindrücken - vielleicht auch mit dem Berufswunsch selbst einmal Polizist zu werden.

Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen der PI Cloppenburg/Vechta, welche den Tag mitgestaltet und durchgeführt haben!

