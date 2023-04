Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 04. April 2023, in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse einer 80-jährigen Frau aus Visbek, während sich diese in einem Verbrauchermarkt an der Rechterfelder Straße aufhielt. Die 80-Jährige hatte ihre Handtasche mit ihrer Geldbörse im Einkaufswagen abgelegt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) mit.

Vechta Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Am Donnerstag, 27. April 2023, 15.10 Uhr beschädigten unbekannte Täter das Glaselement einer Hauseingangstür eines Wohnhauses im Fliederweg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, dem 27. April 2023, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Große Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Durch die Beamten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verdacht auf Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, um 19.05 Uhr wurde ein 28-Jähriger aus Steinfeld kontrolliert, der die Handorfer Straße mit seinem E-Scooter befuhr. Es bestand Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell