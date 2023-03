POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock am 13. März 2023

Schönberg (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der BAB 20 in Höhe Schönberg in Fahrtrichtung Lübeck zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 36-Jähriger mit seinem Pkw aufgrund Übermüdung in einer leichten Linkskurve auf die Außenschutzplanke, kippte nach rechts und rutschte auf dem Dach liegend eine ca. vier Meter tiefe Böschung hinab. Der Fahrzeugführer erlitt leichte ...

