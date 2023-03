POL-HRO: Brand einer Lagerhalle

Wismar (ots) - Am 12.03.2023 kam es um 07:10 Uhr in Wismar zu einem Alleinunfall eines 46-jährigen Radfahrers. Dieser befuhr die Fahrbahn "Am Schwanzenbusch" in Richtung "Steinweg". In einer stark vereisten Kurve geriet das Fahrrad ins Rutschen. Der Radfahrer fiel dabei von seinem Fahrrad auf die Fahrbahn und verletzte sich an der Schulter. Der Verletzte wurde von einem RTW zur weiteren Behandlung in das Hanse-Klinikum ...

mehr