Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung

Landkreis Harburg (ots)

Seevetal: Einbruch in Hittfeld

Am Freitag, 28.10.2022, im Zeitraum von 15-20 Uhr, wurde in der Mühlenstraße ein seitlich am Gebäude befindliches Fenster aufgehebelt. Im Anschluss wurde das Haus betreten und dort intensiv nach möglichem Stehlgut gesucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch Nichts entwendet. Wer in diesem Zeitraum dort verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Buchholz unter 04181-2850 in Verbindung zu setzen.

Buchholz: Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit bei einem 54-jährigem Fahrzeugführer wurde am Freitag, 28.10.2022, gegen 20 Uhr, deutlich Alkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten festgestellt. Ein anschließender Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,05 Promille. In der weiteren Folge erwartet den Mann nun nach der Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme seines Führerscheins ein sicherlich längerer Führerscheinentzug.

Buchholz: Führerschein "vergessen" Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Buchholzer Polizei fest, dass ein 23-jähriger mit dem PKW seines Vaters unterwegs war. Vergessen hat er dabei offensichtlich, dass sein Führerschein zuvor bereits durch einen Richter entzogen wurde. Nach Fertigung einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durfte er seinen Weg zu Fuß, fortsetzen. Der Fahrzeugschlüssel wurde erst einmal sichergestellt, damit sich die Tat nicht so bald wiederholt.

Winsen (Luhe) : Unfallzeugen gesucht

Am Samstag, dem 29.10.2022 gegen 14:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Von-Somnitz-Ring, hinter dem ZOB. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte auf dem Parkplatz ein geparkten PKW einer Fahrschule. An der linken Fahrzeugseite des PKW entstanden mehrere Lackkratzer. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen unter 04171-796-0 zu melden.

Winsen (Luhe) - Trunkenheiten im Straßenverkehr Den Beamten fiel am Sonntagmorgen, 30.10.2022, gegen bei in der einer Streifenfahrt eine Frau auf einem Fahrrad auf, welche Schlangenlinien fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle pustete die Fahrradfahrerin 2,31 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Fahrradfahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und es ist ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden.

Am Samstag, 29.10.2022, gegen 11:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Winsen (Luhe) einen PKW im Bereich Hoopte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Drogenkonsums eingeleitet.

Landkreis Harburg: "Nacht der Ruhestörungen" In der Nacht zum Sonntag, 30.10.2022 kam es landkreisweit zu insgesamt 18 Einsätzen wegen gemeldeter Ruhestörungen. Zumeist waren Feierlichkeiten in einer Wohnung mit zu lauter Musik Anlass, dass Nachbarn sich gestört fühlten und die Polizei riefen. In allen Fällen konnte die Nachtruhe nach kurzer Ansprache schnell wieder hergestellt werden.

Seevetal/Helmstorf: Fahren unter dem Einfluss von Alkohol Am 28.10.2022, gegen 16:45 Uhr, fuhr der 55jährige Fahrzeugführer eines Citroen die Helmstorfer Straße in Helmstorf/Seevetal unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Die Durchführung einer Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Meckelfeld: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Im Rahmen der Streifenfahrt wurde in der Glüsinger Straße in Meckelfeld am 30.10.2022, gegen 08:00 Uhr, ein männlicher, 33-jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw VW festgestellt und angehalten. Der Fahrzeugführer konnte den Polizeibeamten keinen Führerschein vorlegen. Zudem besteht der Verdacht einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln (Cannabis/Kokain). Dem 33-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn mehrere Strafverfahren eingeleitet.

