Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 28./29.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 28.04.2023 zwischen 14:00 und 14:30 Uhr kam es in Emstek, OT Bühren, Taun Boomkamp zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein oder mehrere Täter dringen gewaltsam in das Gebäude ein und durchsuchen es nach Diebesgut.

Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04473/932180 bei der Polizei in Emstek zu melden.

Lastrup - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag, 28.04.2023 um 13:45 Uhr kam es in Lastrup, Linderner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Lastruper befuhr die Linderner Straße in Richtung Lindern mit seinem PKW mit Anhänger und beabsichtigte nach links in die Straße "Zur Kleinbahn" abzubiegen.

Eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Spahnharrenstätte fährt auf das Gespann auf und verletzt sich dabei leicht. Weiterhin wird eine 73-jährige Lastruperin verletzt, die sich als Beifahrerin im vorderen PKW befindet.

Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall ohne Verletzte Am Freitag, 28.04.2023 um 15:18 Uhr kommt es in Cloppenburg auf der Bundestraße 72 etwa in Höhe der Straße "Bührener Ring" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem entgegenkommenden PKW.

Die 19-jährige Fahrzeugführerin des Rettungswagens fuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) in Richtung Cloppenburg.

Es kommt zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 26-jährigen aus Großenkneten, welcher die B72 in die Gegenrichtung befährt.

Es entsteht ein geschätzter Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Am Samstag, 29.04.2023 um 02:04 Uhr kommt es in Cloppenburg, Cappelner Damm, in Höhe einer baulichen Fahrbahnverengung, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Bawinkel missachtet die Vorfahrt eines entgegenkommenden 19-jährigen Autofahrers aus Cloppenburg.

Bei dem folgenden Zusammenstoß entsteht ein geschätzter Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Beide Beteiligte werden leicht verletzt.

Der 26-jährige Unfallverursacher steht unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 %o.

Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell