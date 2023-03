Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrkartenautomat am Bahnhof Zierenberg-Oberelsungen gesprengt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Zierenberg-Oberelsungen gesprengt. Der Automat wurde durch die Explosion völlig zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Lokführer war am frühen Morgen auf den beschädigten Automaten am Bahnsteig und die mehrere Meter weit geschleuderten Teile aufmerksam geworden, woraufhin er die Polizei verständigte. Im Anschluss wurde der Tatort für die Spurensicherung abgesperrt. Zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kam es hierdurch aber nicht. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat gegen 2:15 Uhr in der Nacht ereignet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten die Täter den Automaten auf noch unbekannte Weise gesprengt. Nach derzeitigem Sachstand nahmen die Unbekannten eine Geldkassette mit, die allerdings leer war.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Bahnhofs verdächtige Personen sowie Fahrzeuge gesehen hat oder andere Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

