Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Enkeltrick: Betrüger erbeuten Geld von Senior in Fuldabrück-Dörnhagen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montag erstattete ein Senior aus Fuldabrück-Dörnhagen eine Anzeige bei der Polizei, da er Opfer von Enkeltrickbetrügern geworden war. Eine unbekannte Täterin hatte den hochbetagten Mann am Samstagmorgen auf dem Festnetzanschluss angerufen und sich als enge Freundin seiner Enkeltochter ausgegeben. Die Frau am anderen Ende der Leitung schilderte glaubhaft, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall hatte und nun wegen eines Totalschadens Geld für ein neues Auto brauche. Hilfsbereit stellte der Senior einen vierstelligen Betrag zur Unterstützung des Autokaufs in Aussicht, über die er kurzfristig verfügen konnte. Dieses Geld übergab er am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr im Wohngebiet zwischen der Melsunger Straße und dem Wald an die vermeintliche Freundin, die angeblich von der Enkeltochter geschickt worden war.

Bei der Abholerin soll es sich um eine 30 bis 35 Jahre alte, 1,75 bis 1,80 Meter große und schlanke Frau gehandelt haben, die mittellange dunkle Haare hatte und Deutsch ohne Akzent sprach.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Samstagmittag in Dörnhagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise auf die Geldabholerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

