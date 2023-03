Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schnittverletzung wird Einbrecher-Pärchen in Kleingartenanlage zum Verhängnis: Taser und Drogen bei Festnahme gefunden

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Eine bei einem Einbruch in eine Gartenlaube zugezogene Schnittverletzung wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag einem 34-jährigen Mann und seiner 26-jährigen Komplizin zum Verhängnis. Nach bisherigem Ermittlungsstand war das Pärchen aus Kassel gegen 1 Uhr in der Kleingartenanlage an der Kellermannstraße in zwei Gartenhütten eingebrochen. Beim Einschlagen einer Scheibe hatte sich der 34-Jährige eine tiefe Schnittwunde zugezogen, woraufhin seine besorgte Komplizin einen Rettungswagen rief. Die daraufhin in die Kleingartenanlage entsandten Rettungssanitäter schenkten der Geschichte des Pärchens, dass sie nachts in eine andere Laube umziehen wollten und sich der 34-Jährige dabei verletzt hatte, keinerlei Glauben und verständigten daher die Polizei. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Nord trafen vor Ort auf den Verletzten, der im Rettungswagen behandelt wurde. Seine Komplizin war bei Eintreffen der Beamten zwar geflüchtet, im Rahmen der Fahndung klickten aber schon kurze Zeit später in der Cauerstraße die Handschellen für die 26-Jährige. Bei einer Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Polizisten einen Taser und eine geringe Menge Amphetamine. Beides wurde beschlagnahmt und Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz gegen die Frau eingeleitet. Während die festgenommene 26-Jährige die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten musste, wurde der 34-Jährige von den Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide müssen sich nun wegen zweifachen Einbruchs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell