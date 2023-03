Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung in Vorraum von Bankfiliale in Leipziger Straße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Zu Beschädigungen im Vorraum einer Bankfiliale in der Leipziger Straße in Kassel wurde die Polizei am gestrigen Sonntagvormittag, gegen 11 Uhr, gerufen. Wie die Beamten des zuständigen Polizeireviers Ost berichten, hatte ein Unbekannter dort gezündelt und dabei eine Wand und einen Türschalter beschädigt. Zudem wurde in den Raum uriniert und eine Fensterscheibe beschädigt, die einen Riss davontrug. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

